வெற்றி வீடு! பாமணி இல்லத்தில் குடியேறுகிறாரா முதல்வர் விஜய்?
முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரபூர்வ இல்லமாக பாமணி இல்லத்தை மாற்றவிருப்பதாகத் தகவல் குறித்து...
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
முதல்வர் விஜய்யின் அதிகாரபூர்வ இல்லமாக பாமணி இல்லத்தை மாற்றவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முதல்வர் விஜய், அலுவலகப் பணிகளுக்காக தலைமைச் செயலகத்துக்கு நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து சென்று வருகிறார். நீலாங்கரை முதல் தலைமைச் செயலகம் இடையிலான சாலைகளில் முதல்வர் விஜய்யின் பயணத்தின்போது போக்குவரத்து நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், மக்களும் அவதிக்குள்ளாவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள பாமணி இல்லத்துக்கு முதல்வர் விஜய் அதிகாரபூர்வமாக குடியேறுவதுடன், முகாம் அலுவலகமாகவும் மாற்றவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான பணிகளைப் பொதுப்பணித் துறை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், பாமணி இல்லத்தை முதல்வர் விஜய் நேரில் பார்வையிடுவதுடன், இல்லத்தின் பெயரை வெற்றி வீடு என அதிகாரபூர்வமாக மாற்றத் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளிவரவில்லை.
Summary
Bamani House will be converted into CM Vijay's official residence: Sources
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