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நடிகரின் புதிய கட்சி பாஜகவின் திட்டம்தான்: மாணிக்கம் தாகூர்

நடிகர் புதிய கட்சி தொடங்குவது வரையில் அனைத்தும் பாஜகவின் திட்டங்கள்தான் என மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்தது குறித்து...

Manickam Tagore

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ப. மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்

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அண்ணாமலை தொடங்கி நடிகர் புதிய கட்சி தொடங்குவது வரையில் அனைத்தும் பாஜகவின் திட்டங்கள்தான் என காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களுடன் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது, தமிழகத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த பாஜக பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. முதலில் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமியை கைகளில் போட்டுக் கொண்டனர். பின்னர் தினகரனை கைகளில் போட்டுக் கொண்டனர். ஆனால், இவர்களை மக்கள் நிராகரித்து விட்டனர்.

இதனையடுத்து, பாஜக பி (B)மற்றும் சி (C) திட்டங்களைச் செயல்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். பாஜகவைவிட்டு வெளியேறி, ஒரு தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பாக அண்ணாமலை செயல்படுகிறார். ஆனால், பேசுவதெல்லாம் பாஜகவின் பேச்சுதான். இது பாஜகவின் பி திட்டம்.

தற்போது சி திட்டமாக, ஒரு நடிகரைத் தயார்ப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். நடிகர் ஒருவர், தன்னுடைய ரசிகர் மன்றத்தில் இருந்து கட்சியில் இணையவிருக்கிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலை, புதிய நடிகரின் கட்சி ஆகிய மூன்றும்தான் பாஜகவின் திட்டங்கள். இவர்களின் ரிமோட் கன்ட்ரோல் தில்லியில்தான் இருக்கிறது.

பாஜகவும் ஆர்எஸ்எஸும் அதிமுகவின் இடத்தைப் பிடிப்பதற்காக பல ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வருகிறது என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Actor's new party is BJP's plan, says Congress Leader Manickam Tagore

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