மேலூரில் ரூ. 1.21 கோடியில் புதிய கட்டடங்கள்: அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் திறந்துவைத்தாா்
மதுரை மாவட்டம், மேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ. 1.21 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடங்களை உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
மேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட முருகன்பட்டியில் ரூ. 36 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட குழந்தைகள் நேயப் பள்ளி கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடத்தை புதன்கிழமை திறந்து வைத்து, குத்துவிளக்கேற்றிய அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன்.
மதுரை மாவட்டம், மேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ. 1.21 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடங்களை உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
கொட்டம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட நெல்லுக்குண்டுபட்டியில் ரூ.45 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய துணை சுகாதார நிலையக் கட்டடம், மேலூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட நாவினிப்பட்டியில் ரூ. 30 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட ஊராட்சிமன்ற அலுவலகக் கட்டடம், முருகன்பட்டியில் ரூ. 36 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட குழந்தைகள் நேயப் பள்ளி கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடம் ஆகியவற்றை அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்.
இதையடுத்து, அம்பலக்காரன்பட்டி, திருவாதவூா் ஊராட்சி அலுவலக வளாகங்களில் தலா ரூ. 5 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட பொது சேவை மையக் கட்டடங்களையும் அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் திறந்து வைத்தாா்.
பிறகு, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
கொட்டாம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட நெல்லுக்குண்டுபட்டியிலிருந்து மாணவா்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல போதுமான பேருந்து வசதி இல்லை என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, காலை 8 மணிக்கும், மாலை 5 மணிக்கும் இந்தப் பகுதிக்கு பேருந்துகளை இயக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் சா. சதீஷ் பாபு, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் எம். பொற்செல்வன், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் (தணிக்கை) விசாலாட்சி, மேலூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சங்கீதா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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