சொந்த ஊர் செல்பவர்களுக்காக... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்! நாளை முன்பதிவு!
தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை தொடங்குகிறது.
சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...
தீபாவளியை முன்னிட்டு இடையே சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர், தாம்பரம் - நாகர்கோவில் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை - போத்தனூர் சிறப்பு ரயில்
சென்னையில் இருந்து நவம்பர் 6 ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை - போத்தனூர் சிறப்பு ரயில் பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்வழித்தடத்தில் போத்தனூரில் இருந்து நவம்பர் 9-ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்குப் புறப்படும் போத்தனூர் - சென்னை சிறப்பு ரயில் மறுநாள் காலை 9.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தை வந்தடையும்.
தாம்பரம் - நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில்
தாம்பரத்தில் இருந்து நவம்பர் 6 ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் விழுப்புரம், சிதம்பரம், அரியலூா், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகா், திருநெல்வேலி வழியாக நாகர்கோவிலை சென்றடையும்.
எதிர்வழித்தடத்தில் நாகர்கோவிலில் இருந்து நவம்பர் 9 ஆம் தேதி இரவு 9 மணி அளவில் புறப்படும் இந்த ரயில் மறுநாள் காலை தாம்பரம் வந்தடையும்.
தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (அக். 29) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Southern Railway has announced that special trains will be operated between Chennai Central and Podanur, as well as between Tambaram and Nagercoil, for the Diwali festival.
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