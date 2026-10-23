சென்னை - அரக்கோணம் ஏசி ரயில் சேவை தொடக்கம்! கட்டண விவரம் வெளியீடு!
சென்னை - அரக்கோணம் இடையே இயக்கப்படும் குளிர்சாதன ரயில் சேவையின் கட்டண விவரம் குறித்து...
குளிர்சாதன புறநகர் மின்சார ரயில் - கோப்புப்படம்
அரக்கோணம் - சென்னை இடையே குளிா்சாதன பெட்டிகளுடன் இயங்கும் மின்சார ரயில் சேவை இன்று (அக். 23 ) தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டிச. 24 வரை சோதனை ஓட்டமாக இயக்கப்பட உள்ளது.
12 பெட்டிகளுடன் உள்ள இந்த மின்சார ரயில் வாரத்தில் திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை 5 நாள்கள் இயக்கப்படும். இந்த சோதனை ஓட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர் பெறப்படும் ஆய்வறிக்கைகளை பொறுத்து இந்த ரயிலின் இயக்கம் நீட்டிக்கப்படுவது குறித்து அறிவிப்பு பின்னர் வெளியாகும்.
காலை 6.30 மணியளவில் ஆவடியில் புறப்படும் இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில் அரக்கோணம் வரை அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று அரக்கோணத்தை 7.45க்கு சென்றடையும்.
பிறகு காலை 8.00 மணிக்கு அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்படும் இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில் திருவாலங்காடு, கடம்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருநின்றவூர், வில்லிவாக்கம், பெரம்பூர், பேசின்பிரிட்ஜ் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று 9.30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை அடையும்.
காலை 9.40-க்கு தென்னை சென்ட்ரல் ரயில்நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் இந்த குளிர்சாதன மின்சார ரயில் ஆவடி வரையில் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று ஆவடிக்கு 10.25-க்கு சென்று சேரும்.
மாலை 5.25-க்கு ஆவடியில் இருந்து புறப்பட்டு வழியில் உள்ள அனைத்து ரயில்நிலையங்கலும் நின்று மாலை 6.10-க்கு சென்னை சென்ட்ரல் புற்நகர் ரயில் நிலையத்தை அடையும். மாலை 6.30-க்கு சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் ரயில்நிலையத்தில் இருந்து அரக்கோணத்திற்கு புறப்படும் இந்த ரயில் வழியில் பேசின்பிரிட்ஜ், பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், அம்பத்தூர், திருநின்றவூர், திருவள்ளூர், கடம்பத்தூர், திருவாலங்காடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று 7.55-க்கு அரக்கோணத்தை அடையும்.
அரக்கோணத்தில் இருந்து இரவு 8.10-க்கு புறப்படும் குளிர்சாதன மின்சார ரயில் திருவாலங்காடு, கடம்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருநின்றவூர் ஆகிய ரயில்நிலையங்களில் நின்று ஆவடியை 9.10-க்கு அடையும்.
இந்த நிலையில், சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் ரயில்நிலையத்தில் இருந்து அரக்கோணம் செல்ல அதிகபட்சமாக ரூ. 230, வில்லிவாக்கம் வரை செல்ல குறைந்தபட்சமாக ரூ. 35 ஆக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் ரயில்நிலையத்தில் இருந்து பட்டாபிராம் வரை செல்ல ரூ. 60, திருவள்ளூருக்கு ரூ. 90 ஆக கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Summary
The electric train service between Arakkonam and Chennai with refrigerated compartments was launched today (Oct. 23) and will be operated on a trial run until Dec. 24.
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