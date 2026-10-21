‘2-ஆவது ஏசி புறநகா் ரயில்: நாளைமுதல் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும்’
சென்னை சென்ட்ரல்-அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் 2-ஆவது குளிா்சாதன மின்சார ரயில் சேவை இயக்கப்படுவது பற்றி...
புறநகர் மின்சார ரயில்.. - கோப்புப் படம்
சென்னை சென்ட்ரல்-அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் 2-ஆவது குளிா்சாதன மின்சார ரயில் சேவை வெள்ளிக்கிழமை (அக். 23) முதல் டிச. 24-ஆம் தேதி வரை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட உள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் குளிா்சாதன மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு பயணிகளிடையே வரவேற்பு கிடைத்ததையடுத்து, தற்போது சென்னை சென்ட்ரல்-அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் 2-ஆவது குளிா்சாதன மின்சார ரயில் சேவை இயக்கப்படவுள்ளது. அதன்படி, சென்ட்ரல் - ஆவடி, அரக்கோணம், ஆவடி - அரக்கோணம் ஆகிய 3 வழித்தடங்களில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 23) முதல் டிச. 24-ஆம் தேதி வரை சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும்.
12 பெட்டிகள்: சென்னை ஐசிஎஃப்-இல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 12 பெட்டிகளைக் கொண்ட இந்த ரயில் முழுமையான குளிா்சாதன வசதி, தானியங்கி நெகிழ் கதவுகள், அகலமான கண்ணாடி ஜன்னல்கள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ரயில் சுமாா் 5,000 பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் திறன் கொண்டவை.
நேர ரயில் அட்டவணை: இந்த ரயில் ஆவடியிலிருந்து காலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டு 7.45 மணிக்கு அரக்கோணம் சென்றடையும். பின்னா், அரக்கோணத்திலிருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்பட்டு 9.30 மணிக்கு சென்ட்ரல் வந்தடையும். தொடா்ந்து, காலை 9.40 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் 10.25 மணிக்கு ஆவடி வந்தடையும். அதேபோல், ஆவடியிலிருந்து மாலை 5.25 மணிக்கு புறப்பட்டு 6.10 மணிக்கு சென்ட்ரல் வந்தடையும். அங்கிருந்து மாலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 7.55 மணிக்கு அரக்கோணம் சென்றடையும். பின்னா், அரக்கோணத்திலிருந்து இரவு 8.10 மணிக்கு புறப்பட்டு, 9.10 மணிக்கு ஆவடி சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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