The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தவெக தலைமையிலான கூட்டணியின் பெயர் செப். 9-ல் அறிவிப்புதவெக நிர்வாகி கொலை: துணை ஆணையர், ஆய்வாளர் காத்திருப்புப் பட்டியலுக்கு மாற்றம்கட்டட விபத்து மீட்புப் பணி! நேரில் ஆய்வு செய்த முதல்வர் ரேகா குப்தா!3 நாள்கள் அரசுப் பயணமாக இலங்கை செல்லும் ராஜ்நாத் சிங்!சொந்தத் தோல்விகளை மறைக்க எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அடைமொழி: மோடியை விமர்சித்த கார்கே!

குளிர்சாதன வசதியுள்ள 2-வது இமு ரயில் விரைவில் இயக்கப்படும்: அதிகாரிகள் தகவல்!

சென்னை புறநகா் பகுதியில் குளிா்சாதன வசதி கொண்ட 2-ஆவது புறநகா் மின்சார ரயில் (இமு) அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 2:17 am IST

சென்னை புறநகா் பகுதியில் குளிா்சாதன வசதி கொண்ட 2-ஆவது புறநகா் மின்சார ரயில் (இமு) அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

புறநகா் ரயில் பயணிகள் கோரிக்கையின்பேரில் கடந்த ஆண்டு கடற்கரைச் சாலை முதல் செங்கல்பட்டு வரை குளிா்சாதன வசதியுடன் கூடிய இமு மின்சார ரயில் இயக்கப்பட்டுவருகிறது.

இதையடுத்து 2-ஆவது குளிா்சாதன வசதியுள்ள மின்சார ரயில் சென்னை ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டது.

புதிய குளிா்சாதன வசதியுள்ள ரயில் 12 பெட்டிகளுடன் தயாரிக்கப்பட்டு சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சோதனை ஓட்டம் முடிந்த நிலையில், அந்த 2-ஆவது குளிா்சாதன வசதியுள்ள மின்சார ரயில் இயக்கப்படாமலேயே உள்ளது.

இந்த நிலையில், அந்த ரயில் மூா்மாா்க்கெட் காம்ப்ளக்ஸ் நிலையம் முதல் அரக்கோணம் வரை இந்த மாத இறுதிக்குள் இயக்கப்படவுள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். அதில் 1,120 போ் வரை அமா்ந்தும், 3,500-க்கும் மேற்பட்டோா் நின்றும் பயணிக்கலாம் எனத் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சென்னை தின இசை நிகழ்ச்சி

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சென்னை தின இசை நிகழ்ச்சி

புறநகா் மின்சார ரயில் நிலையங்கள் அருகே புல்லட் ரயிலுக்கான நிலையம் அமைக்க ஆய்வு!

புறநகா் மின்சார ரயில் நிலையங்கள் அருகே புல்லட் ரயிலுக்கான நிலையம் அமைக்க ஆய்வு!

தொடரும் சிக்னல் பிரச்னை: விசாரணைக்கு உத்தரவு

தொடரும் சிக்னல் பிரச்னை: விசாரணைக்கு உத்தரவு

இன்றும் நாளையும் 6 மெமு ரயில்களின் சேவை 8 பெட்டிகளுடன் இயக்கம்

இன்றும் நாளையும் 6 மெமு ரயில்களின் சேவை 8 பெட்டிகளுடன் இயக்கம்

விடியோக்கள்

கமல் அலுவலகத்தில் பெத்லகேம் படக்குழுவினர்!

கமல் அலுவலகத்தில் பெத்லகேம் படக்குழுவினர்!

பேரவையில் பொய்யா... சொல்றாங்க! போட்டோக்களுடன் ரகுபதி! | DMK | TVK

பேரவையில் பொய்யா... சொல்றாங்க! போட்டோக்களுடன் ரகுபதி! | DMK | TVK