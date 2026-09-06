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கமல் உடன் பெத்லகேம் படக்குழுவினர்!

மலையாளத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பு பெற்றதால் தற்போது தமிழிலும் வெளியாகியுள்ளது பெத்லகேம் படம்.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 7:19 pm IST

மலையாளத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பு பெற்றதால் தற்போது தமிழிலும் வெளியாகியுள்ளது பெத்லகேம் படம்.

படத்தில் மமிதா, நிவின் பாலி உடன் சங்கீத் பிரதாப், வினய் ஃபோர்ட், ஷியாம் மோகன், சுரேஷ் கிருஷ்ணா முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், நிவின் பாலி மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் வெற்றிக்கு படக்குழுவினர் கமலை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

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