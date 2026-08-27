வார இறுதி வரை விற்றுத் தீரும் டிக்கெட்கள்... மீண்டும் பெரிய வெற்றியை நோக்கி நிவின் பாலி!
பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் வசூல் குறித்து...
நடிகர்கள் நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் அதிக திரைகளில் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.
இந்தாண்டு ஓணத்திற்கு நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் உருவான கலிஃபா, நிவின் பாலி நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் ஆகிய படங்கள் வெளியாகின.
இதில், பிருத்விராஜின் கலிஃபா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியாக ரூ. 40 கோடி வரை வசூலித்துள்ளது. மேலும், நடிகர் நிவின் பாலியின் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் நல்ல விமர்சனங்களுடன் கூடிய வரவேற்பையும் பெற்று வருகிறது.
இதனால், பெத்லகேம் குடும்ப ஒரு வாரத்தில் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், ஓணம் பண்டிகை இந்த வாரம் இறுதிவரை இருப்பதால் கேரளத்தில் பல பகுதிகளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படத்திற்கான டிக்கெட்கள் கிட்டத்தட்ட விற்றுத்தீரும் அளவில் உள்ளன.
தோல்விப் படங்களால் நீண்ட காலம் துவண்டிருந்த நிவின் பாலிக்கு சர்வம் மாயா திரைப்படம் ரூ. 150 கோடி வரை வசூலித்து வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்து வந்தது. தற்போது, பெத்லேகம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படமும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
The film Premalu, starring Nivin Pauly and Mamitha Baiju, is being screened on a large number of screens.
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