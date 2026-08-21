ஹாட்ரிக் வெற்றியில் மமிதா பைஜூ..! வரவேற்பில் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்!
நடிகை மமிதா பைஜூ நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் குறித்து...
நடிகை மமிதா பைஜூ - படங்கள்: இன்ஸ்டா / பவானா ஸ்டூடியோஸ்.
நடிகை மமிதா பைஜூ நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் இன்று (ஆக.21) திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ்த் திரையுலகிலும் முன்னணி நடிகையாக நடிகையாக மாறிவரும் மமிதா பைஜூ நடிகர் நிவின் பாலியுடன் இணைந்து பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில், திலீஷ் போத்தன் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் ஷியாம், சங்கீத் பிரதாப், வினய் ஃபோர்ட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தை பிரேமலு படத்தின் மூலம் தென்னிந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் கிரீஷ் ஏடி இயக்கியுள்ளார். பிரேமலு மாதிரியே நல்ல நகைச்சுவை, உணர்வுப்பூர்மான காட்சிகள் இருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.
இந்தப் படமும் நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்துள்ளதால், மமிதா பைஜூ ஹாட்ரிக் வெற்றியைக் கொடுத்துள்ளார். கடைசியாக இவர் நடிப்பில் ஜன நாயகன் படமும் சூர்யா உடன் விஸ்வநாதன் அன்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தொடர்ச்சியாக மூன்று படங்களில் நடித்து ஹாட்ரிக் வெற்றியைக் கொடுத்து அசத்தியுள்ளார்.
விஸ்வநாதன் அன்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் அதிக வயது வித்தியாசத்தில் இருக்கும் காதல் கதை என்பதும் இந்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படமும் தன்னை விட கூடுதல் வயதில் இருக்கும் ஒருவரை காதலிப்பதாக வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
#MamithaBaiju as Maddy in #VishwanathAndSons and Ashley in #BethlehemKudumbaUnit â¤ï¸— AB George (@AbGeorge_) August 21, 2026
Back-to-back superb characters and performances from Mamitha! ð
Another sensational South Indian heroine from Mollywood! ð¥ pic.twitter.com/U2wa0n0eS5
Summary
Mamitha Baiju scores a hat-trick of hits! The Bethlehem Kudumba Unit extends a warm welcome!
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