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தாவணி போட்ட தீபாவளி... ஓணம் கொண்டாட்டத்தில் கவனம் பெற்ற மமிதா பைஜூ!

நடிகை மமிதா பைஜூ ஓணம் கொண்டாட்டத்தில் செய்த க்யூட்டான வைரலாகும் விடியோக்கள் குறித்து...

Mamitha Baiju grabs attention during Onam celebrations!

ஓணம் கொண்டாட்டத்தில் கவனம் பெற்ற மமிதா பைஜூ! - படங்கள்: யூடியூப் / பாவனா ஸ்டூடியோஸ்

Published On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 2:21 pm IST

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படக்குழு நடத்திய கொண்டாட்டத்தில் நடிகை மமிதா பைஜூவின் க்யூட்டான ரியாக்‌ஷன்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ்த் திரையுலகிலும் முன்னணி நடிகையாக நடிகையாக மாறிவரும் மமிதா பைஜூ நடிகர் நிவின் பாலியுடன் இணைந்து பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தை பிரேமலு படத்தின் மூலம் தென்னிந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் கிரீஷ் ஏடி இயக்கியுள்ளார்.

ஃபகத் ஃபாசில், திலீஷ் போத்தன் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் ஷியாம், சங்கீத் பிரதாப், வினய் ஃபோர்ட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் நாளை (ஆக.21) திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், இந்தப் படக்குழு ஓணம் கொண்டாடியது. இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் கயிறு இழுக்கும் போட்டிகள் உள்பட பல பாரம்பரியாமன கேரள போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன.

இந்தக் கொண்டாட்ட விடியோவில் நடிகை மமிதா பைஜூ செய்த குறும்புத்தனங்களும் க்யூட்டான ரியாக்‌ஷன்களும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவரந்துள்ளன. இந்த விடியோக்களும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

சமீபத்தில், வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யாவுடன் மமிதா பைஜூ நடித்த விஸ்வநாதன் அன்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெற்றிப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Bethlehem kudumba unit Mamitha Baiju grabs attention during Onam celebrations!

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