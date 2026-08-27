ஒருநாள் விடுமுறைக்குப் பின் மீண்டும் கூடியது பேரவை!
ஒருநாள் அரசு விடுமுறைக்குப் பின் மீண்டும் இன்று பேரவை கூடியது
புதன்கிழமை அரசு விடுமுறை என்பதால் ஒருநாள் விடுமுறைக்குப் பின் தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று காலை மீண்டும் கூடியது.
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன் மற்றும் சிறுபான்மையினர் துறை மானியக் கோரிக்கை மீது பேரவையில் இன்று விவாதம் நடைபெறவிருக்கிறது. சமூக நீதித் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதும் பேரவையில் இன்று விவாதம் நடைபெறுகிறது.
தமிழக அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, சம்பத் குமார், ஷாஜகான் ஆகியோர் பேரவையில் பதிலளிக்கவிருக்கிறார். மானியக் கோரிக்கை மீது விவாதம் மற்றும் பதிலுரை நடைபெறவிருக்கிறது.
தன்னுடைய கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் பேரவையில் இன்று பதிலளிக்கவிருப்பதால், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தலைமைச் செயலகம் வந்துள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
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