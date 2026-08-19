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சென்னை

பேரவையில் இன்று...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று...

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - எக்ஸ்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 1:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காலை 9.30 மணிக்கு பேரவை கூடியதும் உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை கூட்டுறவுத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம்- வாக்கெடுப்பு.

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