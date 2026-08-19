பேரவையில் இன்று...

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காலை 9.30 மணிக்கு பேரவை கூடியதும் உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை கூட்டுறவுத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம்- வாக்கெடுப்பு.
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