ஓடிடியில் வெளியானது டோரதி!
டோரதி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியிருப்பது குறித்து...
டோரதி படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்
ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிதும் வரவேற்பைப் பெற்ற, டோரதி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று (அக். 23) வெளியாகியுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான டோரதி திரைப்படம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்திய கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்தப் படத்தில், ஜீவா சுப்பிரமணியம், முத்துக்குமார் ஆகியோரின் நடிப்பும் பெரிதாகப் பேசப்பட்டது. இந்தப் படத்தில் இளையராஜா இசையமைத்திருந்த கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே பிரபலமடைந்தன.
இந்தப் படத்தை, நடிகர் ரஜினிகாந்த், அமைச்சர் வன்னி அரசு உள்ளிட்ட பலர் பாராட்டினர்.
மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு 1990-களில் நடக்கும் கதையாக எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம், டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வெளியிடப்பட்டு பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், டோரதி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
Summary
The movie Dorothy, which has been very well received by fans, has been released on the OTT platform today (Oct. 23).
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