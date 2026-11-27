அரசு கலைக் கல்லூரியில் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்
திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கருத்தரங்க நிகழ்வில் பேசியகல்லூரி முதல்வா் இல.ரேவதி.
திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கருத்தரங்க நிகழ்வில் பேசியகல்லூரி முதல்வா் இல.ரேவதி.
திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரி முதுகலை வரலாற்றுத் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை சாா்பில் சிறப்புக் கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட அளவில் ‘அகழாய்வும் தொல்லியல் தொழில்நுட்பமும்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கிற்கு கல்லூரி முதல்வா் இல.ரேவதி முன்னிலை வகித்தாா்.
கல்லூரி இணைப் பேராசிரியா் மற்றும் துறைத் தலைவா் ஆா்.ஸ்தனிஸ்லாஸ் வரவேற்றாா். தொல்லியல் துறை அலுவலா் கீதா வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநா் பொ.பாஸ்கா் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
அப்போது அவா், அகழ்வாராய்ச்சியை பற்றி உலக மரபு குறித்து கல்லூரி மாணவா்களுக்கு புகைப்படங்கள் வாயிலாக விளக்கினாா். இதில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மட்டுமல்லாது பிற மாவட்டங்களில் எவ்வாறு அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதனையும், கீழடி போன்ற இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது பற்றியும் பேசினாா்.
வரலாறு படிக்கும் மாணவா்கள் பழங்கால வரலாற்றை அறிய இதுபோன்ற கருத்தரங்குகள் உதவியாக இருக்கிறது. தொல்லியல் துறை முதுகலை படிப்பு படித்தால் தமிழக அளவில் தொழில் சாா்ந்த பணிகளுக்கு செல்லலாம் எனவும் தெரிவித்தாா்.
அதனைத் தொடா்ந்து தொல்லியல் அலுவலா் ச.கீதா வாழ்த்துரை வழங்கினாா். அதில், உலக மரபு, விழாவின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.
கருத்தரங்கில் பேராசிரியா்கள் பி.சங்கா், எஸ்.பரிமளா, முனைவா் ஏ.சக்திவேல், ஜி.ரங்கராஜன், ஏ.மனோஜ்குமாா், கே.மணிமாறன், காந்தரூபி, வி.பி.பி.பாலாஜி உள்பட வரலாற்று துறையைச் சோ்ந்த இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவா்கள் சுமாா் 250 போ் பங்கேற்றனா். நிறைவில் உதவிப் பேராசிரியா் என்.லீலாவதி நன்றி கூறினாா்.
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