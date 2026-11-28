செங்கத்தில் ஐயப்ப பக்தா்கள் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் ஐயப்ப பக்தா்கள் சாா்பில் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஐயப்ப பக்தா்கள் 1,008 திருவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொண்டு வழிபட்ட செங்கம் எம்எல்ஏ வேலு.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் ஐயப்ப பக்தா்கள் சாா்பில் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
செங்கம் வட்ட ஐயப்ப பக்தா்கள் மற்றும் குருசாமிகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த திருவிளக்கு பூஜை செங்கம் சிவன் கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. திருவிளக்கு பூஜையில் பாடகா் வீரமணிதாசன் தலைமையிலான குழுவினா் பக்திப் பாடல்கள் பாடினா்.
பின்னா், சபரிமலை மேல்சாந்தி மாளிகைபூரம் மனோ நம்பூதிரி தலைமையில் வேதமந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு 1,008 பெண்கள் குத்துவிளக்குடன் அமா்ந்து பூஜை நடைபெற்றது.
முன்னதாக, காலை 7 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், முற்பகல் 11 மணிக்கு ஐயப்ப சுவாமி வரலாறு சொற்பொழிவு, பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு ஐயப்ப பஜனை பாடல்கள், மாலை 5 மணிக்கு திருவிளக்கு பூஜை தொடங்கியது.
இதில், செங்கம் எம்எல்ஏ வேலு கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தாா். மேலும், பெண்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செங்கம் வட்ட ஐயப்ப சேவா சங்க நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.