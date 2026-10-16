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மின்னல் பாய்ந்து விவசாயி மரணம்

செய்யாறு அருகே மின்னல் பாய்ந்து விவசாயி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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செய்யாறு அருகே மின்னல் பாய்ந்து விவசாயி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

செய்யாறு வட்டம், நெல்வாய் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன் (55). விவசாயியான இவா், வெள்ளிக்கிழமை மாலை வயல்வெளியில் கட்டியிருந்த மாட்டை ஓட்டி வருவதற்காக சென்றுள்ளாா். அப்போது, திடீரென பெய்த மழை நிலையில், மின்னல் பாய்ந்ததில் காா்த்திகேயன் உடல் கருகி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த அனக்காவூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இறந்தவரின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடல்கூறாய்வுக்காக செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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