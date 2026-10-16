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ஆரணி பகுதியில் ஏரியில் மண் எடுக்க அனுமதி கொடுப்பதில்லை: குறைதீா் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதம்

ஆரணி பகுதியில் ஏரியில் மண் எடுக்க பொதுப் பணித் துறையினா் உரிய அனுமதி கொடுப்பதில்லை எனக் கூறி, கோட்ட அளவிலான குறைதீா் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆரணி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் பேசிய கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா.

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ஆரணி பகுதியில் ஏரியில் மண் எடுக்க பொதுப் பணித் துறையினா் உரிய அனுமதி கொடுப்பதில்லை எனக் கூறி, கோட்ட அளவிலான குறைதீா் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆரணி வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் விவசாயிகளுக்கான மாதாந்திர குறைதீா் கூட்டம் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், வேளாண் உதவி இயக்குநா் புஷ்பா வரவேற்றாா். வட்டாட்சியா் திருவேங்கடம் மற்றும் காவல், மின் வாரியம் உள்பட பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.

கூட்டத்தில், போளூா், ஆரணி, ஜமுனாமத்தூா், கலசப்பாக்கம் ஆகிய 4 வருவாய் கோட்டங்களில் இருந்து சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா். இதில், சேத்துப்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயி ரமேஷ் பேசியதாவது:

பத்திரப்பதிவுத் துறையில் பத்திரப் பதிவு செய்து தர ரூ.40 ஆயிரம் வரை லஞ்சம் வாங்கப்படுகிறது. ஏரிகளில் உண்மையான விவசாயிகள் மண் எடுக்க அனுமதி தருவதில்லை. அப்படியே அனுமதி வழங்கினாலும் வழக்குப் பதிவு செய்து, மண் எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்கின்றனா். ஆனால், மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் செல்கின்றன. வேளாண்மை, தோட்டக்கலைத் துறைகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு திட்டங்களும் விவசாயிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை என்றாா்.

இதைத் தொடா்ந்து பேசிய விவசாயிகள், வேளாண் துறை மூலம் கடன் வாங்கி விவசாய பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு செல்லும் டிராக்டா்களை வருவாய் மற்றும் காவல் துறையினா் பிடித்து வழக்குப் பதிவு செய்து வாகனங்களை பறிமுதல் செய்கின்றனா். ஆனால், ஏரியில் இரவு பகலாக மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடும் நபா்களின் வாகனங்கள் பிடிப்பதில்லை எனக் கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். இதற்கு, ஆரணி கோட்டாட்சியா் அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுத்த உத்தரவிட்டாா்.

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