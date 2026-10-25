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சேத்துப்பட்டில் 167 மி.மீ. மழை!

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை அதிகபட்சமாக சேத்துப்பட்டு வட்டத்தில் 167 மி.மீ. மழை பதிவானது.

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மழை - படம்: தினமணி

Updated On :

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை அதிகபட்சமாக சேத்துப்பட்டு வட்டத்தில் 167 மி.மீ. மழை பதிவானது.

இதுதவிர திருண்ணாமலையில் -28 மி.மீ., செங்கம் 56.2, போளூா்-79.6, ஜமுனாமரத்தூா்-25, கலசபாக்கம் -57.2, தண்டராம்பட்டு-56.6, ஆரணி - 44, செய்யாறு -33, வந்தவாசி -52, கீழ்பென்னாத்தூா் -20, வெம்பாக்கத்தில் -25 மி.மீ. பதிவானது.

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