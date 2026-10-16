குமரி மாவட்டத்தில் பலத்த மழை: அணைகளுக்கு உள்வரத்து தண்ணீா் அதிகரிப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அணைகளுக்கு உள்வரத்து தண்ணீா் அதிகரித்து வருகிறது.
திற்பரப்பு அருவியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டும் தண்ணீா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அணைகளுக்கு உள்வரத்து தண்ணீா் அதிகரித்து வருகிறது.
வடகிழக்கு பருவ மழை வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. இந்நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அடையாமடையில் அதிகபட்சமாக 179.6 மி.மீ. மழை பதிவானது. பெருஞ்சாணியில் 127.6 மி.மீ., சிற்றாறு 1 இல் 111.8 மி.மீ., ஆனைக்கிடங்கில் 108.2 மி.மீ., பேச்சிப்பாறை அணையில் 67.6 மி.மீ. மழை பதிவானது. மாவட்டத்தில் சராசரியாக 62.73 மி.மீ. மழை பதிவானது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை மாவட்டத்தில் பரவலாக அனைத்து இடங்களிலும் மிதமான சாரல் மழை பெய்தது. மழையின் காரணமாக பேச்சிப்பாறை அணைக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 760 கன அடி நீா் வந்து கொண்டிருந்தது. கோதையாற்றிலும் தண்ணீா் பெருக்கெடுத்துப் பாய்கிறது.
இதையடுத்து திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது. இந்த அருவிக்கு ஏராளமான பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் உள்பட சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்தனா். அவா்களின் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் தண்ணீா் குறைவாக கொட்டும் இரண்டு தளங்களில் மட்டுமே குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
மழையால், ரப்பா் தோட்டங்களில் பால்வடிப்பு பணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவில்லை.
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