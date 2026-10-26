நெசவுத் தொழிலாளி தற்கொலை
செய்யாறு அருகே மது அருந்தியதை மனைவி கண்டித்ததால் பட்டு நெசவுத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
செய்யாறு அருகே மது அருந்தியதை மனைவி கண்டித்ததால் பட்டு நெசவுத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
செய்யாறு வட்டம், அனக்காவூா் கிராமம் பிராமணா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேஷ் (43), பட்டுநெசவுத் தொழிலாளி. இவருக்கு மதுப்பழக்கம் இருந்து வந்துள்ளது. மேலும், கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு இதயம் பாதிக்கப்பட்டு அதற்காக சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், வெங்கடேஷ் மது அருந்திவிட்டு வந்ததை அவரது மனைவி கீதாலட்சுமி கண்டித்ததாகத் தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த வெங்கடேஷ் வீட்டுத் தோட்டத்தின் பின்புறம் உள்ள மரத்தில் தூக்கிட்டுக் கொண்டாராம். இதனைப் பாா்த்த குடும்பத்தினா் அவரை மீட்டு செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் தொழிலாளி வெங்கடேஷ் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், அனக்காவூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் வழக்குப் பதிந்தி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
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