காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு பொருள்கள் வழங்கல்
காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு தேவையான பொருள்களை சமையலரிடம் வழங்கிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஆனந்தன்.
போளூரில் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்தில் 44 மையங்களுக்குத் தேவையான டம்ளா், தட்டுகளை சமையலரிடம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஆனந்தன் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
தமிழகத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்புவரை படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலை உணவுத் திட்டமான காமராஜா் உணவுத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளாா்.
இந்தத் திட்டம் செப்.17-ஆம் தேதி பெரியாா் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரில் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு போளூா் ஒன்றியத்தில் உள்ள 37 பள்ளிகள், போளூா் நகராட்சியில் 5 பள்ளிகள், களம்பூா் பேரூராட்சியில் 2 பள்ளிகள் என 44 மையங்களுக்குத் தேவையான டம்ளா், தட்டுகளை சமையலா்களிடம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஆனந்தன் வழங்கினாா்.
துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் (சத்துணவு) செல்வி, வட்டார இயக்க மேலாளா் (மகளிா் திட்டம்) ஆனந்தன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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