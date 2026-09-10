விநாயகா் சிலைகள் தூய களிமண்ணால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்: ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
ஆரணியில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழா நடத்தும் அமைப்பாளா்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய ம் வட்டாட்சியா் அகத்தீஸ்வரன்.
ஆரணியில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழா நடத்தும் அமைப்பாளா்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய ம் வட்டாட்சியா் அகத்தீஸ்வரன்.
விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவில் வைத்து வழிபடும் சிலைகள் தூய களிமண்ணால் செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று விழா நடத்தும் அமைப்பாளா்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஆரணி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழா நடத்தும் அமைப்பாளா்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் ஆரணி வட்டாட்சியா் அகத்தீஸ்வரன் தலைமை வகித்தாா். ஆரணி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் ஏழுமலை முன்னிலை வகித்தாா்.
காவல் துறை சாா்பில் உதவி ஆய்வாளா் குமரகுரு, வருவாய்த்துறையினா், விநாயகா் சிலை அமைக்கும் அமைப்பாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
கூட்டத்தில் வட்டாட்சியா் அகத்தீஸ்வரன் பேசியதாவது:விநாயகா் சிலையை நிறுவ விரும்பும் எந்த ஒரு அமைப்பாளரும் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் உள்ள காவல் ஆய்வாளரிடம், ஆரணி கோட்டாட்சியரிடம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே சிலை அமைக்கும் இடத்திற்கான தடையில்லா சான்று பெற விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும். சிலைகள் சம்பந்தப்பட்ட நில உரிமையாளா், பொதுநிலமாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள், நெடுஞ்சாலை துறைகளிடமிருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் பெறவேண்டும்.
சிலைகள் தூய களிமண்ணால் செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும், தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினால் தடை செய்யப்பட்ட பொருள்களால் செய்யக்கூடாது, தடை செய்யப்பட்ட மாசுபடுத்தும் ரசாயன பொருள்களால் வா்ணம் தீட்டப்பட்ட சிலைகள் வைக்கக்கூடாது.
சிலை அமைக்க உள்ள இடத்தில் தற்காலிக கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு தீப்பற்றக் கூடிய பொருள்களை பயன்படுத்துவதை தவிா்க்க வேண்டும், மேலும் அமைக்கப்படும் பந்தல் கட்டமைப்புக்குள் சீரான முறையில் நுழைவதற்கும், வெளியேறுவதற்கும் வழி அமைக்க வேண்டும்.
சிலை அமைக்கப்படும் பகுதியில் போதிய முதலுதவி மற்றும் அவசர மருத்துவ வசதிகள் இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வழிபாட்டு பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய பொருள்கள் எதுவும் சேமித்து வைக்கப்படவில்லை என்பதை பொறுப்பாளா்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். அமைக்கப்படும் சிலையின் உயரம் அடித்தளம் மற்றும் மேடை உள்பட 10 அடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பிற மத வழிபாட்டுத் தலங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் சிலைகள் வைக்கக்கூடாது, கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விநாயகா் சிலைகள் வைக்கும் இடத்தில் அரசியல் கட்சி அல்லது வகுப்புவாத தலைவருக்கு ஆதரவாக பதாகைகள் அமைக்கக் கூடாது, சிலை பாதுகாப்பிற்காக 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் பொருட்டு இரண்டு தன்னாா்வலா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
சிலைகள் நிறுவப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 தினங்களுக்குள் கரைக்கப்பட வேண்டும், நான்கு சக்கர வாகனமான மினி லாரி, டிராக்டா் ஆகியவற்றை மட்டுமே பயன்படுத்தி சிலைகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் மட்டுமே எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கருத்துக்களை அவா் தெரிவித்தாா்.
கூட்டத்தில் ஹிந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் தாமோதரன், சிலைகள் அமைக்கும் விழாக்குழுவினா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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