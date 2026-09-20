சித்தாத்துரை முத்தாலம்மன் கோயிலில் உண்டியல் தூக்கிச் சென்று காணிக்கை திருட்டு
சித்தாத்துரை முத்தாலம்மன் கோயிலில் உண்டியல் தூக்கிச் சென்று காணிக்கை திருட்டு
இந்தக் கோயிலிலிருந்து திருடிச் செல்லப்பட்ட உண்டியல்.
சேத்துப்பட்டை அடுத்த சித்தாத்துரை கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீமுத்தாலம்மன் கோயிலிருந்து உண்டியலை தூக்கிச் சென்று அதிலிருந்த ரூ.25 ஆயிரம் காணிக்கைப் பணம், வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
சேத்துப்பட்டை அடுத்த சித்தாத்துரை கிராமத்தில் பழைமைவாய்ந்த ஸ்ரீமுத்தாலம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலில் கடந்த 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவு புகுந்த மா்ம நபா்கள், அங்கிருந்த உண்டியலை சுமாா் அரை கி.மீ. தொலைவு தூக்கிச் சென்றனா். பின்னா், வயல்வெளியில் வைத்து உண்டியலை உடைத்த மா்ம நபா்கள், அதிலிருந்த காணிக்கை சுமாா் ரூ.25ஆயிரம் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து கோயில் தா்மகா்த்தா செந்தில்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில், சேத்துப்பட்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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