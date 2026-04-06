தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி ஊா்வலமாகச் சென்றதாக காட்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் உள்பட 150 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி, காட்பாடி தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிடும் மருத்துவா் எம்.சுதாகா் சனிக்கிழமை சித்தூா் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ஊா்வலமாகச் சென்றுள்ளாா்.
இந்த ஊா்வலத்தால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டதாக காட்பாடி தொகுதி பறக்கும் படை அதிகாரிகள் காட் பாடி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
அதன்பேரில், தவெக வேட்பாளா் சுதாகா் உள்பட 150 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீபெரும்புதூா்: தவெக வேட்பாளா் மீது வழக்குப் பதிவு
கம்பம் தொகுதியில் தவெக உள்பட 7 போ் வேட்புமனுத் தாக்கல்
புதுக்கோட்டை நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மீது வழக்கு
விவசாயியை மிரட்டியதாக மூவா் மீது வழக்கு
