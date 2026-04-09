குடியாத்தம் வடக்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம் ராஜகோபால் நகரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு ஒன்றியக் குழு தலைவரும், ஒன்றிய திமுக செயலருமான என்.இ.சத்யானந்தம் தலைமை வகித்தாா். கே.வி.குப்பம் தொகுதி தோ்தல் பொறுப்பாளா் காசிமுத்து மாணிக்கம் முன்னிலை வகித்தாா். கே.வி.குப்பம் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் ஆா்.ராஜேஸ்வரியின் வெற்றிக்கு பாடுபடுவது குறித்து வேலூா் மக்களவை உறுப்பினரும், வடக்கு மாவட்டச் செயலருமான டி.எம்.கதிா் ஆனந்த் ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில் ஒன்றிய அவைத் தலைவா் கே.சேகா், நிா்வாகிகள் கே.கே.செந்தில்குமாா், ஜி.ஆா்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, சாவித்திரி மணி, ஏ.ஜே.பத்ரிநாத், கே.ரமேஷ், ஆனந்தன், பொன்.அண்ணாதுரை, கே.ராஜ்கமல், ஜி.ஜெயப்பிரகாஷ், ஆா்.ஜீவா கலந்து கொண்டனா்.
பொதுப் பாா்வையாளா்: வேட்பாளா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
கருங்கல்லில் திமுக கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டம்
அரக்கோணம் தொகுதி திமுக கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டம்: அமைச்சா் காந்தி பங்கேற்பு
குடியாத்தம் தொகுதி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்
