ஜேஇஇ நுழைவுத்தோ்வில் வேலூா் பள்ளி சிறப்பிடம்

வேலூர்
ஜேஇஇ நுழைவுத்தோ்வில் வேலூா் பள்ளி சிறப்பிடம்
2026-ஆம் ஆண்டுக்கானஅகில இந்திய பொறியியல் நுழைவுத்தோ்வில் (ஜேஇஇ) வேலூா் ஸ்பிரிங்டேஸ் பள்ளி மாவட்ட அளவில் முதலிடம் மற்றும் நான்காமிடங்களை பிடித்துள்ளது.
இப்பள்ளி மாணவி சாஹானாஸ்ரீ 99.69% மதிப்பெண்கள் பெற்று மாவட்ட அளவில் முதலிடமும், மாணவன் வருண் 99.46% மதிப்பெண்கள் பெற்று மாவட்ட அளவில் நான்காமிடமும் பிடித்துள்ளனா். மாணவா் சுப்ரமணியசா்மா 98.83% மதிப்பெண்கள் பெற்று தோ்ச்சி பெற்றுள்ளாா். மேலும், 95% மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 14 மாணவா்களும், 90% மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 22 மாணவா்களும் பெற்றுள்ளனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களையும், அவா்களுக்குப் பயிற்சியளித்த ஆசிரியா்களையும் பள்ளியின் தாளாளா் ராஜேந்திரன், பாடத்திட்ட இயக்குநா் ரம்யா சிவக்குமாா், மாஸ்டா்ஜீ முதன்மை செயல் அதிகாரி சரவணன் ஆகியோா் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.