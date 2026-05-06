வேலூா் பென்ட்லேண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 17 வயது சிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்து இறந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து வேலூா் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், போளிப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சீனு (27). இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில், சிறுமிக்கு உடல்நலம் குறைந்த நிலையில் சோளிங்கா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றாா். அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில், அந்த சிறுமி 6 மாதமாக கா்ப்பமாக இருப்பதை மருத்துவா்கள் உறுதி செய்தனா். தொடா்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தனா்.
அதேசமயம், சிறுமிக்கு 17 வயதே ஆனதால் இதுதொடா்பாக மருத்துவா்கள், அரக்கோணம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து உயா் சிகிச்சைக்காக வேலூா் பென்ட்லேண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு குறைப்பிரசவத்தில் குழந்தை இறந்து பிறந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த வேலூா் தெற்கு போலீஸாா், குழந்தையின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
