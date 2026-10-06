விஐடி பல்கலை.க்கு சிறந்த ஆராய்ச்சிக்கான விருது: ‘கேரியா்ஸ் 360’ நிறுவனம் கௌரவிப்பு
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் சிறந்து விளங்கும் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்துக்கு ‘கேரியா்ஸ் 360’ கல்வி நிறுவனம் சாா்பில் ‘சிறந்த ஆராய்ச்சிக்கான விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விழாவில் விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் முன்னிலையில் இந்திய வேதியியல் தொழில்நுட்ப மையத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தா் ஜே.டி.யாதவிடம் இருந்து சிறந்த ஆராய்ச்சிக்கான விருதை பெற்றுக்கொண்ட விஐடி துணைவேந்தா் காஞ்சனா பாஸ்கரன்.
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் சிறந்து விளங்கும் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்துக்கு ‘கேரியா்ஸ் 360’ கல்வி நிறுவனம் சாா்பில் ‘சிறந்த ஆராய்ச்சிக்கான விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புதுதில்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற இந்திய ஆராய்ச்சி மற்றும் விளைவுகள் குறித்த தேசிய மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக இவ்விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
விழாவில் விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் முன்னிலையில், மும்பை இந்திய வேதியியல் தொழில்நுட்ப மையத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தரும் பத்மஸ்ரீ விருதாளருமான ஜே.டி.யாதவ் விருதை வழங்க, துணைவேந்தா் காஞ்சனா பாஸ்கரன் பெற்றுக் கொண்டாா்.
பல்கலைக்கழகங்கள், பொறியியல், சட்டம், மருத்துவம், மேலாண்மை, மருந்தியல் ஆகிய 6 முக்கியப் பிரிவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பன்முக மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் தோ்வு செய்யப்பட்டது.
தேசிய நிறுவன தரவரிசைக் கட்டமைப்பு (என்ஐஆா்எப்) அளவுகோல்கள் மற்றும் ஸ்கோபஸ் கல்விசாா் வெளியீடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், 2020 முதல் 2025 வரையிலான 5 ஆண்டுகாலத் தரவுகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக நடைபெற்ற ‘ஆய்வகங்களில் இருந்து சட்டம் இயற்றுதல் வரை: அரசு கொள்கை, வணிகம் மற்றும் சமூகத் தாக்கத்தின் மீதான ஆராய்ச்சியை இந்தியா எவ்வாறு அளவிட வேண்டும்?’ என்ற தலைப்பிலான குழு விவாதத்தில் விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் பங்கேற்று உரையாற்றினாா்.
இந்நிகழ்வில் நிதி ஆயோக் உறுப்பினா் அபய் கரந்திகா், பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தா்கள், துணைவேந்தா்கள், இயக்குநா்கள் மற்றும் இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாதெமியின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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