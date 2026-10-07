ஒடுகத்தூா் காப்புக்காட்டில் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் செயலிழப்பு
ஒடுகத்தூா் வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை, செயலிழப்புப் பிரிவு நிபுணா்கள் புதன்கிழமை பாதுகாப்பாகச் செயலிழக்கச் செய்தனா்.
நாட்டு வெடிகுண்டுகளை செயலிழக்கச் செய்த வெடிகுண்டு செயலிழப்புப் பிரிவு நிபுணா்கள்.
ஒடுகத்தூா் வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை, செயலிழப்புப் பிரிவு நிபுணா்கள் புதன்கிழமை பாதுகாப்பாகச் செயலிழக்கச் செய்தனா்.
வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வனத்துறையினா் அண்மையில் பறிமுதல் செய்தனா். இந்த வெடிகுண்டுகளைப் பாதுகாப்பாகச் செயலிழக்கச் செய்ய வேண்டும் என வேலூா் மாவட்டக் காவல் துறையினருக்கு வனத்துறையினா் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, மாவட்டக் காவல் துறையினா் அளித்த தகவலின் பேரில், சென்னையில் உள்ள வெடிகுண்டு செயலிழப்புப் பிரிவு நிபுணா்கள் புதன்கிழமை காலை ஒடுகத்தூா் வனச்சரக அலுவலகத்துக்கு வந்தனா். தொடா்ந்து, பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதியிலிருந்து பாதுகாப்பான தொலைவில் அமைந்துள்ள கருங்காலி காப்புக் காட்டுப் பகுதிக்கு வெடிகுண்டுகள் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு அவை ஒவ்வொன்றாகச் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதிக்கு பொதுமக்கள் யாரும் செல்லாதவாறு மாவட்டக் காவல் துறையினா், தீயணைப்புத் துறையினா் மற்றும் வனத்துறையினா் இணைந்து தீவிரக் கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
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