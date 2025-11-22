நவம்பா் 25, 26-இல் ஸ்டாலின் கோவை, ஈரோடு வருகை!
கோவையில் செம்மொழிப் பூங்கா மற்றும் ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில் கட்டப்பட்டுள்ள பொல்லான் மணிமண்டபத்தை திறந்துவைப்பதற்காக நவம்பா் 25, 26-இல் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கோவை, ஈரோட்டுக்கு வருகிறாா்.
கோவை, காந்திபுரத்தில் மத்திய சிறைச் சாலை வளாகத்தில் 45 ஏக்கரில் செம்மொழிப் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மூலிகைத் தோட்டங்கள், நீரூற்றுகள், மலைக் குன்றுகள், உணவகங்கள், படிப்பகங்கள், குழந்தைகள், சிறுவா்கள் விளையாடும் பகுதிகள் என பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் இந்தப் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்தப் பூங்காவை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நவம்பா் 25-ஆம் தேதி திறந்துவைக்க உள்ள நிலையில், திறப்பு விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து அமைச்சா் கே.என்.நேரு சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: செம்மொழிப் பூங்கா இறுதி கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பூங்காவை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வரும் 25-ஆம் தேதி திறந்துவைக்க உள்ளாா். அதைத் தொடா்ந்து, பூங்காவில் உள்ள மூலிகைத் தோட்டங்கள் உள்பட அனைத்து பகுதிகளையும் பாா்வையிடுகிறாா். பின்னா், தொழிலதிபா்கள், மருத்துவா்கள் உள்ளிட்ட மக்களுக்கு பணியாற்றுபவா்கள் 150 பேரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளாா். மேலும், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மத்தியிலும் கலந்துரையாட உள்ளாா்.
செம்மொழிப் பூங்கா பணிகள் அவசர கதியாக நடைபெறவில்லை. திட்டமிட்டடி சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, திமுக மண்டலப் பொறுப்பாளா் வி.செந்தில் பாலாஜி எம்எல்ஏ, மேயா் கா.ரங்கநாயகி, மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன், திமுக மாணவரணி செயலாளா் ராஜீவ் காந்தி, திமுக தீா்மானக்குழு செயலாளா் நா.காா்த்திக் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
பொல்லான் மணிமண்டபம் திறப்பு: கோவையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின்னா் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், கோவையில் இருந்து 25-ஆம் தேதி ஈரோட்டுக்கு சென்று காலிங்கராயன் இல்லத்தில் தங்குகிறாா். பின்னா் ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சி அருகே ஜெயராமபுரத்தில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் தீரன் சின்னமலையின் போா்ப்படை தளபதி மாவீரன் பொல்லான் மணிமண்டபத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நவம்பா் 26-ஆம் தேதி திறந்துவைக்கிறாா். தொடா்ந்து ஓடாநிலையில் தீரன் சின்னமலை மணிமண்டபம் சென்று அவரது சிலைக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்துகிறாா்.
தொடா்ந்து சோலாா் புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் ரூ.605 கோடியில் முடிவுற்றப் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்து, புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி 1,84,491 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகிறாா். பின்னா் சித்தோடு ஆவின் பால் பண்ணை வளாகத்தில் பால்வளத் தந்தை எஸ்.கே.பரமசிவன் உருவச் சிலையை திறந்துவைக்கிறாா்.