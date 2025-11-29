கோவையில் அடுத்தடுத்து 13 வீடுகளில் 42 பவுன், ரூ.1.50 லட்சம் திருட்டு: 3 போ் சுட்டுப்பிடிப்பு!
கோவையில் வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் உள்ள 13 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து 42 பவுன் நகை, ரூ.1.50 லட்சம் ரொக்கம் உள்ளிட்டவற்றை திருடிய உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 3 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை சுட்டுப் பிடித்தனா்.
கோவை, கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் 1,848 வீடுகள் உள்ளன. அரசு அலுவலா்கள் வசிக்கும் இந்தக் குடியிருப்பின் ‘ஏ’ பிளாக்கில் 3 வீடுகள், சி (3) பிளாக்கில் 10 வீடுகள் என மொத்தம் 13 வீடுகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகலில் திருட்டுச் சம்பவம் நடைபெற்றது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த கவுண்டம்பாளையம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், இங்குள்ள குடியிருப்பில் வசிக்கும் நில எடுப்புப் பிரிவு வருவாய் அலுவலரின் வீட்டில் 30 பவுன் உள்பட மொத்தம் 13 வீடுகளில் 42 பவுன் நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள், ரூ.1.50 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருட்டுப்போனது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிகளில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனா். இதில், திருட்டில் ஈடுபட்டது உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 3 போ் என்பதும், அவா்கள் குனியமுத்தூா் அருகேயுள்ள குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அங்கு சனிக்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் சென்ற போலீஸாா், திருட்டில் ஈடுபட்ட ஆஷிக் (48), இா்ஃபான் (45), கல்லூ ஆரிஃப் (60) ஆகியோரை சுட்டுப் பிடித்தனா். காயமடைந்த 3 பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இது குறித்து மாநகர காவல் ஆணையா் ஆ.சரவணசுந்தா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கவுண்டம்பாளையம் வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வீடுகளின் பூட்டுகளை உடைத்து திருட்டில் ஈடுபட்ட நபா்களைப் பிடிக்க கவுண்டம்பாளையம் காவல் ஆய்வாளா் வெற்றிச்செல்வி தலைமையில் தனிப் படை அமைக்கப்பட்டது.
சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஆய்வு, ரகசிய தகவல் உள்ளிட்டவற்றின் மூலம் திருட்டுச் சம்பவத்தில் தொடா்புடையோரின் விவரம் தெரியவந்தது. மேலும், அவா்கள் குனியமுத்தூா் அருகேயுள்ள குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் தங்கியிருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் வெற்றிச்செல்வி, உதவி ஆய்வாளா் காா்த்திக் உள்ளிட்ட போலீஸாா் அந்தப் பகுதிக்கு சனிக்கிழமை காலை சென்றனா்.
குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் தங்கியிருந்த அவா்களை போலீஸாா் பிடிக்க முயன்றனா். அப்போது, அவா்கள் தாக்கியதில் தலைமைக் காவலா் பாா்த்திபனுக்கு இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போலீஸாா் தற்காப்புக்காக அவா்களது கால்களில் சுட்டுப் பிடித்தனா்.
பிடிபட்டவா்கள் உத்தர பிரதேசம் மாநிலம், மஜித்புரா பகுதியைச் சோ்ந்த இா்ஃபான், கஜ்ஜுவாலா பகுதியைச் சோ்ந்த கல்லூ ஆரிஃப் , காசிப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆஷிக் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 12 போ் குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் தங்கி பாத்திர வியாபாரம் செய்து வருகின்றனா். அவா்களிடம் இவா்கள் மூவரும் துணி வியாபாரம் செய்ய வந்திருப்பதாகக்கூறி, கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு வந்து தங்கியுள்ளனா். கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் திருட நோட்டமிட்டு சுற்றி வந்த நிலையில், கவுண்டம்பாளையம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் திருடியுள்ளனா்.
13 வீடுகளில் திருடப்பட்ட நகைகள், பணம் அனைத்தும் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவா்கள் பழைய குற்றவாளிகளாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், அவா்களது கைரேகைகள் உத்தர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களைச் சோ்ந்த போலீஸாருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
இவா்களுடன் தங்கி இருந்த மேலும் 12 பேரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல, இவா்கள் 3 பேரையும் கவுண்டம்பாளையம் பகுதிக்கு அழைத்து வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரின் பங்களிப்பு இந்த திருட்டுச் சம்பவத்தில் உள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.