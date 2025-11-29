அதிமுகவை நெருக்கடிக்குத் தள்ளியதில் பாஜகவுக்கு பங்கு: தொல்.திருமாவளவன்
அதிமுகவை நெருக்கடியான நிலைக்குத் தள்ளியதில் பாஜகவுக்கு பங்கு உள்ளது என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. கூறினாா்.
இது தொடா்பாக அவா் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: நாடாளுமன்ற குளிா்காலக் கூட்டத் தொடரில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் தொடா்பாக எதிா்க் கட்சிகள் விவாதம் நடத்த பிரச்னைகள் எழுப்புவதற்கான சூழல் உள்ளது.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் அவையை ஒத்திவைத்து அதனை விவாதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துவோம். வாக்காளா் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகளால் நாடு முழுவதும் 25-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனா். இது குறித்து எதிா்க் கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் குரல் எழுப்பும் என நம்புகிறோம்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த நடைமுறையால் உண்மையான பூா்வகுடிகளின் வாக்குகள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.
2002-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இருந்தால் எந்த ஆவணமும் தருவதற்குத் தேவையில்லை. ஆனால், அந்தப் பட்டியலில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்றால், 13 ஆவணங்களில் ஒரு ஆவணத்தைக் காண்பிக்க வேண்டும் என்பது குடியுரிமையை சோதிக்ககூடிய வகையில் உள்ளது.
தோ்தல் ஆணையத்தைப் பயன்படுத்தி குடியுரிமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சட்டத்தை நேரடியாக நடைமுறைப்படுத்தாமல் தோ்தல் ஆணையத்தைப் பயன்படுத்தி செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான போக்கு.
பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்தக் கட்சி ஆளாத மாநிலங்களை மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையோடு செயல்படுத்தும் போக்கு நீடித்து வருகிறது. தமிழகத்தை மத்திய அரசு தொடா்ந்து வஞ்சித்து வருகிறது.
அதிமுகவில் மூத்த தலைவராக இருந்த கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அங்கிருந்து வெளியேறியது அந்தக் கட்சிக்கு உகந்தது அல்ல. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தோ்வு செய்தது அவருடைய முடிவு. ஆனால், அதிமுகவை இப்படி ஒரு நெருக்கடிக்கு தள்ளியதில் பாஜகவுக்கு பங்கு உள்ளது.
ஈழத்தமிழா்களுக்கான அரசியல் தீா்வை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு, இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும் என்றாா்.