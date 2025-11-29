போதைப் பொருள்கள் புழக்கமே குற்றச் சம்பவங்களுக்கு முக்கிய காரணம்: சீமான்
போதைப் பொருள்கள் புழக்கமே குற்றச் சம்பவங்களுக்கு முக்கிய காரணம் என்று நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் கூறினாா்.
இது தொடா்பாக அவா் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: ஒவ்வொரு கட்சியும் பலத்தை அதிகரிக்க கூட்டணி வைக்கும். என்னைப் பொறுத்தவரை நான் கூட்டணி வைக்கவில்லை. என்னை நம்பியுள்ள 8 கோடி மக்களுடன்தான் நான் கூட்டணி வைத்துள்ளேன். என்னுடைய வெற்றி என்பது எனக்கானது அல்ல, அதேபோல என்னுடைய தோல்வி என்பதும் என்னுடையது அல்ல. திமுக குறித்து அதிமுக கூறுவது அனைத்தும் உண்மை. அதிமுகவை பற்றி திமுக கூறுவது அனைத்தும் உண்மை.
எந்த ஒரு குற்றத்துக்கும் மரணம் தண்டனையாக இருக்கக் கூடாது என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு. ஆனால், பாலியல் வன்கொடுமை, படுகொலை இதற்கெல்லாம் மரணத்தை தவிர வேறு எதுவும் தண்டனையாக இருக்கக் கூடாது என்பதும் எங்களுடைய கொள்கை முடிவு.
போதைப் பொருள்கள் புழக்கமே குற்றச் சம்பவங்களுக்கு முக்கியக் காரணம். போதைப் பொருள்களை விற்க அனுமதி அளித்துவிட்டு குற்றவாளிகளை சுட்டுப் பிடிக்கிறேன் என்றெல்லாம் கூறினால் அதனைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.
கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் உடன்பாடு இல்லை. இதில், ரூ. 72 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்யப்படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளில் தோல்வி அடைந்த ஒரு திட்டம்தான் மெட்ரோ ரயில். படிப்பதற்கு நல்ல பள்ளிக்கூடம், மருத்துவத்துக்கு நல்ல மருத்துவமனை கட்டித் தராமல் உள்ளனா்.
பசியோடு இருக்கின்ற மக்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் பறக்கின்ற மக்களைப் பற்றி நினைக்கின்றனா். தனியாா் முதலாளிகள் லாபம் ஈட்டும் தொழிலாக கல்வி மாறியதால் அரசுப் பள்ளிகள் தரம் உயா்த்தப்படவில்லை. தனியாா் முதலாளிகளின் லாபத்துக்காக அரசுப் போக்குவரத்தும் தரம் உயா்த்தப்படுவதில்லை.
என்னிடம் ஆட்சியைக் கொடுத்தால், அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவா்களுக்கு வேலையில் முன்னுரிமை, அமைச்சா் முதல் அனைத்து அரசு அலுவலா்களின் குழந்தைகளும் அரசுப் பள்ளியில்தான் படிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சட்டமாக இருக்கும் என்றாா்.