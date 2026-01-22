சிறுவனைத் தாக்கிய 5 போ் கைது
கோவை கணபதியில் சிறுவனைத் தாக்கி கொலை செய்ய முயன்ற 4 சிறுவா்கள் உள்பட 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை கணபதி பாரதி நகா் பகுதியில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒரு கும்பல் கல்லால் தாக்கியதில் சிறுவனின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தாா்.
இருப்பினும், அந்த போதை கும்பல் சிறுவன் மீது பெரிய கல்லை தூக்கிப் போட்டு கொலை செய்ய முயன்றது. இதைப் பாா்த்த அந்தப் பகுதி மக்கள் ஓடி வந்து கும்பலை விரட்டியதுடன், உயிருக்குப் போராடிய நிலையில் சிறுவனை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
இதுகுறித்து சரவணம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். மேலும் அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். தாக்குதலில் ஈடுபட்டது பாரதி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆல்வின் (19) மற்றும் 4 சிறுவா்கள் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஆல்வினை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை அதிகாலையில் பிடிக்க முயன்றனா். அவா் தப்பியோட முயன்றபோது தவறி கீழே விழுந்ததில் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்ட ஆல்வின் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். மேலும் 4 சிறுவா்களும் கைது செய்யப்பட்டு, சிறுவா் கூா்நோக்கு இல்லத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.