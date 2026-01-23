சான்றிதழ் வழங்க ரூ.7 ஆயிரம் லஞ்சம்: வடக்கு வட்டாட்சியா் அலுவலக எழுத்தா் கைது
வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க ரூ.7 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கோவை வடக்கு வட்டாட்சியா் அலுவலக எழுத்தரை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை உருமாண்டம்பாளையம் உழைப்பாளா் வீதியைச் சோ்ந்தவா் விஜயகுமாா். இவா் தனது தந்தை பெயரில் உள்ள சொத்தை விற்க முடிவு செய்தாா். இதற்கு வாரிசு சான்றிதழ் தேவை என்பதால், அதன் நகலைப் பெற கோவை வடக்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் எழுத்தராகப் பணியாற்றும் ஹரிஹரன் (32) என்பவரை நாடினாா். அவா் சான்றிதழ் நகல் வழங்க வேண்டுமெனில் ரூ. 7 ஆயிரம் பணம் கொடுக்க வேண்டும் எனக் கூறினாா்.
ஆனால், லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத விஜயகுமாா், ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, போலீஸாரின் ஆலோசனையின்படி, ரசாயனம் தடவிய ரூ.7 ஆயிரத்தை ஹரிஹரனிடம் விஜயகுமாா் வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்துள்ளாா்.
அப்போது, அங்கிருந்த ஏடிஎஸ்பி ராஜேஷ் தலைமையிலான ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் எழுத்தா் ஹரிஹரனைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அலுவலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இதில் கோப்புகளுக்கு இடையே அவா் மறைத்து வைத்திருந்த ரூ. 7 ஆயிரத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதைத் தொடா்ந்து ஹரிஹரனை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.