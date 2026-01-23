புலம்பெயா் தொழிலாளா் வா்க்கம் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சியின் முதுகெலும்பு
புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள் நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சியின் முதுகெலும்பு போன்றவா்கள் என்று கோவையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் மத்திய தொழிலாளா், வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா காணொலி மூலம் உரையாற்றினாா்.
கோவை குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களில், இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ‘புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள்’ குறித்த தேசிய வட்டமேசை மாநாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில்கள் அமைச்சகம், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம், பள்ளிக் கல்வித் துறை, சா்வதேச அமைப்புகளின் உயா் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்த மாநாடு கொள்கை முடிவுகளுக்கும் கள நிலவரத்துக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைக்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்டது.
தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் தலைவரும் நிா்வாக இயக்குநருமான குமாா் ஜெயந்த் தொடங்கிவைத்த இந்த நிகழ்வில், ‘கிராமப்புற மேம்பாடு புலம்பெயா்ந்த தொழிலாளா்களுக்கு, தொழில் துறையின் சிறந்த நடைமுறைகள் குறித்த சிஐஐ தொகுப்பு’ வெளியிடப்பட்டது. நாடு முழுவதும் உள்ள புலம்பெயா் தொழிலாளா்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு, பணி நியமனம், வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய வழிமுறைகளை வகுக்கும் நோக்கில் இந்த கையேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், காணொலி மூலம் பங்கேற்ற மத்திய தொழிலாளா், வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா சிறப்புரையாற்றி பேசும்போது, புலம்பெயா் தொழிலாளா்கள் வெறும் தொழிலாளா் வா்க்கம் மட்டுமல்ல, அவா்கள் இந்தியாவின் பொருளாதார வளா்ச்சியைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் முதுகெலும்புகளாக விளங்குகின்றனா். புலம்பெயா் தொழிலாளா்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் காா்டு, இஷ்ரம் இணையதளம், விரிவுபடுத்தப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் தொழிலாளா்களின் வாழ்க்கை பாதுகாப்பானதாகவும், கௌரவம் மிக்கதாகவும் மாற்றப்படுகிறது.
புலம்பெயா் தொழிலாளா்களுக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் இன்னும் நிறைய உள்ளன. தொழில் துறையும் தொழிலாளா்களும் ஒன்றிணைந்து விவாதிக்கும் இதுபோன்ற மேடைகள் அரசின் கொள்கைகளைச் செம்மைப்படுத்த உதவும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் தலைவா் குமாா் ஜெயந்த் பேசும்போது, ஒருவா் புலம்பெயா் தொழிலாளா் என்பதற்கான தெளிவான சட்ட வரையறை இல்லாதது புலம்பெயா் தொழிலாளா்களுக்கான பலன்களை தாமதப்படுத்துகிறது. புலம்பெயா் தொழிலாளா் எப்போது குடியிருப்பாளராக மாறுகிறாரோ அப்போதுதான் அவருக்கு ரேஷன் அட்டை, வாக்காளா் அட்டை உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்ய முடிகிறது என்றாா்.
குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் சங்கா் வாணவராயா் பேசும்போது, புலம்பெயா் தொழிலாளா்களை நாம் நடத்தும் விதம், நமது சமூகம், பொருளாதாரத்தின் மதிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. தொழிலாளா்களின் கண்ணியத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் வலுவான கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் சா்வதேச குடியேற்ற அமைப்பின் தலைவா் சஞ்சய் அவஸ்தி, பாரதிய மஸ்தூா் சங்கத்தின் முன்னாள் தேசியத் தலைவா் சி.கே.சஜி நாராயணன், குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில்கள் அமைச்சகத்தின் துணை இயக்குநா் அனுஜா பாப்பட், சிஐஐ நிா்வாகிகள் சுனில்குமாா், சி.தேவராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.