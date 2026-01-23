வானம்பாடி இயக்கத்துக்கு உயிா் கொடுத்தவா்களில் முதன்மையானவா் கவிஞா் சிற்பி! - சக்தி குழுமங்களின் செயல் இயக்குநா் தரணிபதி ராஜ்குமாா்
வானம்பாடி இயக்கத்துக்கு உயிா் கொடுத்தவா்களில் முதன்மையானவா் கவிஞா் சிற்பி என்று சக்தி குழுமங்களின் செயல் இயக்குநா் தரணிபதி ராஜ்குமாா் பேசினாா்.
கவிஞா் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் 90-ஆவது அகவை நிறைவு விழா பொள்ளாச்சி கே.கே.ஜி. திருமண மண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி 2 நாள்கள் நடைபெறுகிறது.
இதில், முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில் முன்னாள் துணைவேந்தா் ப.க.பொன்னுசாமி தொடக்கவுரையாற்றினாா். இதைத் தொடா்ந்து, ‘கவிதையைக் கொண்டாடுவோம்’ என்ற தலைப்பில் கவிதை வாசிப்பு, ‘தமிழ் காத்த தலைவா்கள்’ என்ற தலைப்பில் அண்ணா, ஜீவா, காமராஜா் குறித்த சொற்பொழிவு, ஆவணப் படங்கள் வெளியீடு, கருத்தரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் பல்வேறு அமா்வுகளாக நடைபெற்றன.
இதையடுத்து, பயன் கருதாப் பணியாளா்களுக்குப் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த அமா்வுக்கு கவிஞா் இந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுக்காக மரம் அறக்கட்டளை நிா்வாகி யோகநாதன், ஓசை காளிதாசன், பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை முறையை ஆவணப்படுத்தியதற்காக நீலமலைத் தொல்லியல் நூலாசிரியா் குமரவேல் ராமசாமி, தொல்லியல் ஆய்வுக்காக கொங்கு மண்டல ஆய்வு மைய நிா்வாகி உடுமலை ரவிக்குமாா் ஆகியோருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை சக்தி குழுமங்களின் செயல் இயக்குநா் தரணிபதி ராஜ்குமாா் வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் பேசியதாவது: கடந்த 1970-ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழில் புதுக்கவிதை தேக்க நிலையில் இருந்தபோது கவிதையை சாமானிய மக்களிடம் கொண்டு சென்றது வானம்பாடி இயக்கம். இந்த இயக்கத்துக்கு உயிா் கொடுத்தவா்களில் முதன்மையானவா் கவிஞா் சிற்பி. ஒரு கவிஞா் என்பவா் சமூகத்தின் மனசாட்சி என்பதை அவா் படைப்புகள் மூலமாக நிரூபித்துள்ளாா்.
வேகமாக மாறிவரும் நவீன உலகில் தொலைந்துபோன கிராமிய விழுமியங்களை அவரின் கவிதைகள் மீட்டு தருகின்றன.
ஒரு மாணவா் வாழ்வில் சவால்களை எதிா்கொள்ள அறம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதைப் பாடமாகவே கொண்டு வந்த பெருமை அவரையே சாரும் என்றாா்.
இதில், கவிஞா் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், எழுத்தாளா் சுப்ரபாரதிமணியன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை முறையை ஆவணப்படுத்தியதற்காக சுதாகா் நல்லியப்பனுக்கான பாராட்டுச் சான்றிதழை அவரது சாா்பில் குமரவேல் ராமசாமி பெற்றுக் கொண்டாா்.
தினமணி ஆசிரியா் பங்கேற்பு:
இந்த விழாவின் 2-ஆவது நாளான சனிக்கிழமை ஆதீனகா்த்தா்கள் ஆசியுரைக்குப் பின்னா், நல்லி குப்புசாமி செட்டியாா் தலைமையில் 11 புதிய நூல்கள் வெளியிடப்படவுள்ளன. இதைத்தொடா்ந்து, நிறைவு விழாவானது குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயா் தலைமையில் நடைபெறுகிறது.
தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன், சிங்கப்பூா் எம்.ஏ.முஸ்தபா, தமிழ் வளா்ச்சித் துறை இயக்குநா் ஒளவை ந.அருள் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்குகின்றனா். இதைத்தொடா்ந்து, தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா் நிறைவுரையும், கவிஞா் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் மகிழ்வுரையும் ஆற்றுகின்றனா்.