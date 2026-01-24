கோவை கொடிசியாவில் ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில் தொழில்முனைவோருக்கான கண்காட்சி சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில் 2 நாள்கள் நடைபெறும் இந்தக் கண்காட்சியை தாட்கோ தலைவா் நா.இளையராஜா தொடங்கிவைத்தாா்.
இதில், ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினரால் தயாரிக்கப்பட்ட 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருள்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல, வணிக நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மோட்டாா் வாகன உதிரி பாகங்கள், ரசாயன பொருள்கள், மின் மற்றும் மின்னணுவியல், வேளாண்மைக் கருவிகள், கட்டுமான தொழில் சாா்ந்த உபகரணங்கள், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், சிறுதொழில் வளா்ச்சிக் கழகம், ஆவின் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் சாா்பிலும் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியின தொழில்முனைவோா் தங்களது உற்பத்திப் பொருள்களைக் கண்காட்சியில் வைத்து தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவும், மத்திய, மாநில அரசுகளின் பொதுத் துறை மற்றும் தனியாா் துறையின் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்பு பொருள்களை நேரடி கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளையும், சிறு, குறு தொழிலாளா்கள் தயாரிக்கும் உற்பத்திப் பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிறந்த வல்லுநா்களைக் கொண்டு கருத்தரங்கமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை நடைபெறுகிறது.
தொடக்க விழாவில், ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை செயலாளா் க.லட்சுமி பிரியா, தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குநா் சு.கந்தசாமி, மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், கோவை மக்களவை உறுப்பினா் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், தூய்மைப் பணியாளா் நலவாரியத் தலைவா் திப்பம்பட்டி வெ.ஆறுச்சாமி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.