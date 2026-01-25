புதிய தொழிலாளா் சட்டங்களை திரும்பப் பெற கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள் வலியுறுத்தல்
அகில இந்திய கட்டடக் கட்டுமானத் தொழிலாளா் மகா சம்மேளனத்தின் சாா்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் புதிய தொழிலாளா் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
அகில இந்திய கட்டடக் கட்டுமானத் தொழிலாளா் மகா சம்மேளனத்தின் தேசிய பொதுக் குழுக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி இரு நாள்கள் நடைபெறுகிறது. முன்னதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கோவை சித்தாபுதூரில் பேரணி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. ஏஐடியூசி மாநில துணைத் தலைவா் ஆா்.பாலகிருஷ்ணன் வரவேற்றாா். தேசிய செயலாளா் வகிதா நிஜாம் தலைமை தாங்கினாா்.
கட்டுமானத் தொழிலாளா் மகா சம்மேளனத்தின் தேசிய பொதுச் செயலாளா் விஜயன் குனிசேரி, தமிழ்நாடு ஏஐடியூசி மாநிலத் தலைவா் எஸ்.காசிவிஸ்வநாதன், பொதுச் செயலாளா் எம்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முன்னதாக, காந்திபுரம் ஜீவா மன்றம் அருகே இருந்து பேரணி புறப்பட்டது. பேரணியை தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சு.பழனிசாமி தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து நடைபெற்ர கருத்தரங்கில் மத்திய அரசின் தொழிலாளா் விரோத நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
புதிய தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகளை திரும்பப் பெற வேண்டும், முந்தைய 44 சட்டங்கள் தொடர அனுமதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. கட்டுமானத் தொழிலாளா் உள்ளிட்டு, இந்திய தொழிலாளா்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு முந்தைய சட்டங்களை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும், இந்திய தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள போராட்ட அறிவிப்புகளை ஏஐடியூசி கட்டடத் தொழிலாளா் மகா சம்மேளனம் வரவேற்பதாகத் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேலும், வருகிற பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ல நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் அனைத்துக் கட்டடக் கட்டுமானத் தொழிலாளா்களும் குடும்பத்தோடு பங்கேற்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டது.
இந்தப் பேரணி மற்றும் கருத்தரங்கில் ஏஐடியூசி மாநில செயலாளா்கள் எம்.ஆறுமுகம், எஸ்.சின்னசாமி, என்.சேகா், ஆா்.தில்லைவனம், ஏஐடியூசி மாவட்ட கவுன்சில் பொதுச் செயலாளா் சி.தங்கவேல், மாவட்டச் செயலாளா் எல்.செல்வம், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் சாந்தி சந்திரன், பிரபா ரவீந்திரன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய மண்டலச் செயலாளா் கலை அஸ்வினி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்டத் தலைவா் கோட்டை ஆா்.நாராயணன் நன்றி கூறினாா்.