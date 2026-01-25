மண்டல அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் நிறைவு
கோவையில் நடைபெற்ற மண்டல அளவிலான தடகளப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜி மருத்துவக் கல்லூரி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
கோவை பிபிஜி பிசியோதெரபி கல்லூரி மற்றும் தமிழ்நாடு டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் ஆடுகளம் 2.0 மண்டல அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் நேரு விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கின.
இதில், ஓட்டப்பந்தயம், வட்டு எறிதல், குண்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல் போன்ற போட்டிகளில் கோவை, நீலகிரி, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல் ஆகிய 7 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரிகளில் இருந்து 3,800-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா். இந்தப் போட்டிகளின் நிறைவு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்குத் தலைமை வகித்த பிபிஜி குழுமத்தின் தலைவா் டாக்டா் எல்.பி.தங்கவேலு பேசுகையில், ஒரு முழுமையான மருத்துவ வாழ்க்கைக்கு விளையாட்டின் மூலம் கிடைக்கும் கவனமும், ஒருமுகத்தன்மையும் மிக முக்கியம் என்றாா்.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் டாக்டா் கே.நாராயணசாமி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கோவை பிஎஸ்ஜி மருத்துவக் கல்லூரி அணிக்கு கோப்பையை வழங்கினாா். நந்தா பிசியோதெரபி கல்லூரி இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், பிபிஜி கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் சாந்தி தங்கவேலு, துணைத் தலைவா் அக்ஷய் தங்கவேலு, கல்லூரி முதல்வா் சிவகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.