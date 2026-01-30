கோவையில் தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ.50 லட்சம் மோசடி செய்ததாக சகோதரா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மதுரை, ஒத்தக்கடை மேலடக்குடியைச் சோ்ந்தவா் மலைசாமி (39). இவரது சகோதரா் ராஜ்குமாா் (31). கோவை மாவட்டம், சின்னத்தடாகம் பகுதியில் மலைசாமி கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு கைப்பேசி விற்பனைக் கடை நடத்தி வந்தாா்.
மதுரை, மேலடக்குடி பகுதியைச் சோ்ந்த மூக்கன் (60) உள்பட அவரது உறவினா்கள் பலா் சின்னத்தடாகம் பகுதியில் உள்ள செங்கல்சூளையில் பணியாற்றி வந்தனா்.
அப்போது, அவா்களை அணுகிய மலைசாமி, தான் தீபாவளி சீட்டு நடத்துவதாகவும், வாரம் ரூ. 2 ஆயிரம் வீதம் 52 வாரங்களுக்கு சீட்டு கட்டினால் அதிக லாபம் தருவதாகவும் கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, மூக்கன் அவரது உறவினா்கள் உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் சீட்டில் சோ்ந்து பணம் செலுத்தி வந்தனா்.
மலைசாமிக்கு உதவியாக அவரது சகோதரா் ராஜ்குமாா் இருந்துள்ளாா். காலக்கெடு முடிந்த பிறகும் மலைசாமி யாருக்கும் முதிா்வுத் தொகையைக் கொடுக்கவில்லையாம். பணத்தைக் கட்டியவா்கள் கேட்டபோது காலம் தாழ்த்தி வந்ததுடன், சகோதரா்கள் இருவரும் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மதுரைக்குச் சென்றுவிட்டனா்.
இதையடுத்து, மூக்கன் உள்பட செங்கல்சூளை தொழிலாளா்களும் கோவையில் வேலை முடிந்து மதுரைக்குச் சென்றுவிட்டனா். அங்கும் அவா்கள் பணத்தை தராமல் தாமதப்படுத்தி வந்துள்ளனா்.
இதையடுத்து, சகோதரா்கள் இருவரும் ரூ.50 லட்சம் வரை மோசடி செய்துவிட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளா்கள் மதுரை சிலைமான் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2024-இல் புகாா் அளித்தனா். அப்போது, மூக்கன் உள்ளிட்டோருக்கு ஓராண்டில் பணத்தை திருப்பித் தருவதாக அவா்கள் கூறியுள்ளனா். ஆனால், பணத்தை தரவில்லையாம்.
இதையடுத்து, மலைசாமியையும், ராஜ்குமாரையும் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்த சிலைமான் போலீஸாா், அவா்களை கோவை மாவட்ட குற்றப் பிரிவு காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கோவை மாவட்ட நீதித் துறை 6-ஆவது நடுவா் மன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட இருவரையும் பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.