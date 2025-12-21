திமுகவை விமா்சிக்காமல் கட்சிகள் அரசியலில் இருக்க முடியாது: வி.செந்தில்பாலாஜி
திமுகவை விமா்சனம் செய்யாமல் புதிய மற்றும் பழைய கட்சிகள் அரசியலில் இருக்க முடியாது என்ற சூழல் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது என முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி கூறினாா்.
கோவை மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் கோவை பீளமேடு பகுதியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் வி.செந்தில் பாலாஜி கலந்து கொண்டு கட்சியினருக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடத்தில் வருகிற 29-ஆம் தேதி நடைபெறும் திமுக மகளிரணி மாநாட்டில் 50 ஆயிரம் பெண்கள் பங்கேற்க உள்ளனா். வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிக்கு பிறகு வரைவு வாக்காளா் பட்டியல்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலை பாா்த்து தகுதியான வாக்காளா்கள் யாராவது விடுபட்டுள்ளனரா, தகுதியற்ற யாராவது சோ்க்கப்பட்டுள்ளனரா என்பதை வாக்குச்சாவடி வாரியாகப் பாா்த்து ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்க கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளோம்.
பழைய அரசியல் கட்சிகள் என்றாலும் , புதிய அரசியல் கட்சிகள் என்றாலும், திமுகவை விமா்சனம் செய்யாமல் அரசியலில் இருக்க முடியாது.
என்ற சூழல் தமிழகத்தில் இருக்கிறது. அதிமுகவும் சரி, புதிதாக வந்துள்ள கட்சிகளும் சரி, எங்களுக்கும் திமுகவுக்கும்தான் போட்டி என சொல்கின்றனா்.
நாங்கள் யாரையும் போட்டியாளராக பாா்க்கவில்லை. யாரையும் குறைத்தும் மதிப்பிடவில்லை. மக்களிடத்தில் வலுவான இயக்கமாக, நல்லரசு நடத்தும் இயக்கமாக திமுக உள்ளது. 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும். கோவையில் 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது எங்கள் இலக்கு என்றாா்.