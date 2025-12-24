நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் சமூக வானொலி தொடக்கம்
கோவை நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் நேரு ரிதம் சமூக வானொலி 88.4 தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
திருமலையம்பாளையத்தில் உள்ள நேரு பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில், கல்வியாளா் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயா் கலந்து கொண்டு வானொலியைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசும்போது, சமூகத்தை மேம்படுத்துவதிலும், உள்ளூா் கலாசாரத்தை மேம்படுத்துவதிலும், அா்த்தமுள்ள தகவல் தொடா்புக்கான தளத்தை வழங்குவதிலும் சமூக வானொலி முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மாணவா்கள், சுற்றியுள்ள சமூகத்துக்காக குரல் கொடுக்கும் வானொலி நிலையத்தைத் தொடங்குவதில் நேரு கல்விக் குழுமத்தின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது என்றாா்.
விழாவுக்கு கல்விக் குழுமத்தின் தலைவா் பி.கிருஷ்ணதாஸ் தலைமை வகித்தாா். தலைமை நிா்வாக அதிகாரியும் செயலருமான பி.கிருஷ்ணகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். நேரு ரிதம் 88.4 சமூக வானொலியானது மாணவா்களின் திறமையை வளா்ப்பதற்கும், படைப்பாற்றலை ஊக்குவிப்பதற்கும், சமூக ஈடுபாட்டை வலுப்படுத்துவதற்கும் உதவியாக இருக்கும் என்றும் கல்வி, கலாசார நிகழ்ச்சிகள், விழிப்புணா்வு முயற்சிகள், மாணவா் தலைமையிலான நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படும் என்றும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.