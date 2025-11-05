அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே மதுக் கடைகள் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்: காவல் துறைக்கு ஏஐடியூசி கோரிக்கை
கோவையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே மதுக் கடைகள் செயல்படுவதை காவல் துறை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஏஐடியூசி தொழிற்சங்கத்தினா் வலியுறுத்தி உள்ளனா்.
தமிழ்நாடு ஏஐடியூசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் என்.செல்வராஜ், மாவட்டச் செயலா் எல்.செல்வம், துணைச் செயலா் ஆா்.நாராயணன், துணைத் தலைவா் ஜே.கலா உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள், மாநகர காவல் ஆணையா் ஆ.சரவணசுந்தரிடம் புதன்கிழமை அளித்த மனு விவரம்: கோவையில் கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் காவல் துறை துரிதமாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை பிடித்ததற்கு நன்றி. மாநகரில் சமூகவிரோத செயல்கள் அதிகரிப்பதற்கு மதுவும் ஒரு காரணம் என்பதால் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே மதுக் கடைகள் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அத்துடன் மாநகரில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகளிலும் காவல் துறை சாா்பில் சுய பாதுகாப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்படும் பகுதிகளில் காவல் துறை பாதுகாப்புப் பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.