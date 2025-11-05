கோயம்புத்தூர்
பெங்களூரு-கன்னியாகுமரி தினசரி ரயில் போத்தனூரில் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
பெங்களூரு - கன்னியாகுமரி தினசரி ரயில் போத்தனூா் நிலையத்தில் தற்காலிமாக நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பெங்களூரில் இருந்து நவம்பா் 7-ஆம் தேதி இரவு புறப்படும் பெங்களூரு - கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில் மறுநாள் காலை 3.15 மணிக்கு போத்தனூா் நிலையத்தில் தற்காலிமாக நின்று செல்லும்.
மறுமாா்க்கமாக கன்னியாகுமரியில் இருந்து நவம்பா் 9-ஆம் தேதி புறப்படும் கன்னியாகுமரி - பெங்களூரு விரைவு ரயில்
(எண்:16525) அன்று இரவு 10.07 மணிக்கு போத்தனூா் நிலையத்தில் தற்காலிகமாக நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.