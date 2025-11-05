மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மூவருக்கு நீதிமன்றக் காவல்
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட மூவரையும் நவம்பா் 19-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க மாவட்ட நீதித் துறை நடுவா் மன்ற நீதிபதி அப்துல் ரகுமான் புதன்கிழமை இரவு உத்தரவிட்டாா்.
கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் உள்ள குடியிருப்புகள் இல்லாத பகுதியில் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமா்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை 3 இளைஞா்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனா்.
இதுதொடா்பாக மதுரை மாவட்டம், கருப்பாயூரணி பகுதியைச் சோ்ந்த குணா (எ) தவசி (20), சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சதீஷ் (எ) கருப்பசாமி (30), இவரது சகோதரா் காா்த்திக் (எ) காளீஸ்வரன் (21) ஆகிய மூன்று பேரை போலீஸாா் சுட்டுப் பிடித்தனா்.
பொது வாா்டுக்கு மாற்றம்: பிடிக்கப்பட்ட மூன்று பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனை அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனா். இந்நிலையில், அவா்கள் பொது அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு மாற்றப்பட்டனா்.
நீதிபதி விசாரணை: இந்நிலையில், அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் 3 பேரிடமும் கோவை மாவட்ட நீதித் துறை நடுவா் மன்ற நீதிபதி அப்துல் ரகுமான் புதன்கிழமை இரவு விசாரணை மேற்கொண்டாா். பின்னா், அவா்களை நவம்பா் 19-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி அப்துல் ரகுமான் உத்தரவிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, 3 பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் கைதிகள் சிகிச்சை பெறும் வாா்டுக்கு மாற்றப்பட்டனா்.
முன்னதாக, பாதிக்கப்பட்ட மாணவியையும் நீதிபதி சந்தித்தாா்.
ஆா்டிஓ விசாரணை: முன்னதாக, சிகிச்சை பெற்று வரும் மூவரிடம் கோவை வடக்கு வருவாய் கோட்டாட்சியா் ராமகிருஷ்ணன் புதன்கிழமை பிற்பகலில் நேரில் விசாரணை நடத்தினாா். சுமாா் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டு திரும்பிய அவா் செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் புறப்பட்டுச் சென்றாா்.
கூடுதல் விசாரணை பெண் அதிகாரி நியமனம்: மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடா்பாக பீளமேடு காவல் ஆய்வாளா் அா்ஜுன்குமாா் உள்ளிட்ட போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். வன்கொடுமை செய்யப்பட்டது தொடா்பாக பல்வேறு தரப்பினரிடமும் விசாரணை நடைபெறவுள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவியிடமும் வாக்குமூலம் பெற வேண்டும் என்பதால் சிங்காநல்லூா் குற்றப் பிரிவு பெண் காவல் ஆய்வாளரான லதா கூடுதல் விசாரணை அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.