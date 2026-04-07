Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
கோயம்புத்தூர்

திமுகவின் சாதனைத் திட்டங்களைக் கூறி வாக்கு சேகரிக்கிறோம்: வி.செந்தில்பாலாஜி

திமுகவின் சாதனைத் திட்டங்களைக் கூறி வாக்குகள் சேகரிக்கிறோம் என கோவை தெற்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image

கோவை காந்திபுரத்தில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட கோவை தெற்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை தெற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வி.செந்தில்பாலாஜி காந்திபுரம் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

கோவைக்கு தங்க நகை பூங்கா, மேற்கு புறவழிச்சாலை, செம்மொழி பூங்கா, ஹாக்கி மைதானம், பெரியாா் நூலகம் என பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வா் ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ளாா். கோவை தெற்குத் தொகுதியில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகளுக்கான கோரிக்கைகளை தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற பின்பு உடனடியாக நிறைவேற்றிக் கொடுப்போம். கரூரைச் சோ்ந்த 18 போ் கோவை தெற்கில் போட்டியிடுவதாகக் கூறுகின்றனா். சுயேச்சையாக போட்டியிடுவது அவா்கள் விருப்பம். தோ்தல் களத்தைப் பொறுத்தவரை மக்களை சந்தித்து திமுகவின் சாதனைத் திட்டங்களைக் கூறியே வாக்குகள் சேகரித்து வருகிறோம். பாஜகவினா் பத்திரிகையாளா்களை சந்திக்கும் போது, கோவைக்கு என்ன திட்டங்கள் செய்தாா்கள் என்பதை சொல்ல முடியுமா?

கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், புள்ளிவிவரங்கள் தவறாக கொடுத்திருந்தால், கொடுத்த போது அதை சரிசெய்து வாங்கியிருக்க வேண்டும். பல நாள்களாக நிலுவையில் வைத்து அதை நிராகரிப்பது சரியல்ல என்றாா்.

தொடர்புடையது

கோவையின் வளா்ச்சிக்கு இன்னும் சிறப்பு கவனம்! - வி.செந்தில்பாலாஜி தகவல்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு