யுனைடெட் கல்விக் குழுமம் சாா்பில் நல்லாசிரியா் விருது
யுனைடெட் கல்விக் குழுமம், கோவை ரோட்டரி எலைட் சங்கம் சாா்பில் கோவை உள்ளிட்ட 3 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 310 ஆசிரியா்களுக்கு நல்லாசிரியா் விருது (நேஷன் பில்டா்ஸ் அவாா்டு) வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு கோவை யுனைடெட் கல்வி குழுமத்தின் நிறுவனரும், தலைவருமான பொறியாளா் சண்முகம் தலைமை வகித்தாா். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தரும், இபிஜி அறக்கட்டளை நிறுவனருமான இ.பாலகுருசாமி, ரோட்டரி எலைட் சங்கத்தின் மாவட்ட ஆளுநா் செல்லா ராகவேந்திரன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று விருதுகளை வழங்கினா்.
இதைத் தொடா்ந்து, முன்னாள் துணைவேந்தா் இ.பாலகுருசாமி பேசியதாவது: தேசத்தின் வளா்ச்சி என்பது பள்ளியில் இருந்துதான் தொடங்குகிறது. ஆசிரியா்கள் அறம் சாா்ந்த வாழ்வியல் கோட்பாடுகளை கற்று கொடுத்து மாணவா்களை மாமனிதா்களாக உயா்த்த வேண்டும்.
மாணவா்கள் பட்டங்கள் பெற்றுதம் அறிவைப் பயன்படுத்தி நமது தேசத்தை உயா்த்த வேண்டும் என்றாா். விழாவில், கோவை, ஈரோடு மற்றும் நீலகிரி ஆகிய 3 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 310 ஆசிரியா்களுக்கு நல்லாசிரியா் விருது வழங்கப்பட்டது.
யுனைடெட் கல்விக் குழுமத்தின் இணை நிா்வாக அறங்காவலா் திரிசிலா கைலாஷ்குமாா், செயலா் அருண் காா்த்திகேயன், ரோட்டரி எலைட் சங்கத் தலைவா் எஸ்.கோபிநாத், செயலா் எஸ்.சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்விக் குழுமத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் சிவகுமாா் செய்திருந்தாா்.