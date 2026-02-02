பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியவா் மீது வழக்கு
கோவை: பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனத்தை அதிக சப்தத்துடன் ஓட்டிய காங்கிரஸ் மாநில நிா்வாகி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
கோவை - அவிநாசி சாலையில் கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு நள்ளிரவு விலை உயா்ந்த இருசக்கர வாகனத்தில் ஒருவா் அதிக சப்தமிடும் சைலன்ஸா் பொருத்தி அதிவேகமாக ஓட்டினாா். இதனால் வீட்டுக்குள் இருந்தவா்களும், வாகன ஓட்டுநா்களும் அச்சமடைந்தனா்.
புலியகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த அம்ப்ரோஸ் (65) என்பவா் லட்சுமி மில்ஸ் அருகே சாலையைக் கடப்பதற்காக நின்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த நபா் ஓட்டிய இருசக்கர வாகனத்திலிருந்து வந்த சப்தத்தால் அம்ப்ரோஸ் மயங்கி விழுந்தாா். அந்த வழியாக வந்தவா்கள் அவரை மீட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிவைத்தனா். சம்பந்தப்ட்ட நபா் விடியும் வரை பல்வேறு பகுதிகளில் இருசக்கர வாகனத்தில் சுற்றித் திரிந்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் மறுநாள் காலை அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை போக்குவரத்து போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா். அதில் பதிவாகியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் எண்ணை வைத்து, கோவை குனியமுத்தூரைச் சோ்ந்த முகமது காஜா மொய்தீன் (25) என்பவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் விலை உயா்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை அதிக சப்தத்துடன் அவா் ஓட்டியது தெரியவந்தது. காங்கிரஸ் மாநில நிா்வாகியான முகமது காஜா மொய்தீன், வீட்டுமனை விற்பனை தொழில் செய்வதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து வாகனத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
மதுபோதையில் சாகசம்
இதேபோல ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒருவா் மது போதையில் ஜிடி நாயுடு மேம்பாலத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை குறுக்கும், நெடுக்குமாக ஓட்டிச் சென்றுள்ளாா். சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு வாகனத்தில் எழுந்து நின்று ஓட்டி சாகசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இதனால் மற்ற வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்றனா். சிலா் தங்களது காா்களை நிறுத்தி எச்சரித்தனா். அதையும் பொருள்படுத்தாமல் சாகசத்தில் ஈடுபட்டதால், வாகன ஓட்டி ஒருவா் அதை தனது கைப்பேசியில் விடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து காவல் உயா் அதிகாரி ஒருவா் கூறும்போது, முகமது காஜா மொய்தீனிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், இருசக்கர வாகனத்தில் அதிக சப்தம் எழுப்பும் சைலன்ஸா் குழாயை பொருத்திக் கொடுத்த கடை உரிமையாளரை விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதுபோல வாகனங்களை அதிக வேகத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் இயக்குவோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வாகன பதிவெண் பொருத்துவதிலும் விதிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சிலா் அந்த எண் தெரியாத வகையில் பொருத்திக் கொண்டு செல்கின்றனா்.
ஜிடி மேம்பாலம் உள்ளிட்ட சில மேம்பாலங்களில் இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகன ரேஸ் நடப்பதாகவும், காந்திபுரம் மேம்பாலம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சிலா் வீலிங்கில் ஈடுபடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற விதிமீறலில் ஈடுபடுவோா் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு, வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றாா்.